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أبرز وأهم أخبار اليوم الثلاثاء 8/5/2018 في محافظة القليوبية

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 09:35 م
أبرز وأهم أخبار اليوم الثلاثاء 8/5/2018 في محافظة القليوبية
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محمد نبيل
 
شهدت محافظة القليوبية اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأحداث الهامة أبرزهاحيث أمرت نيابة القناطر الخيرية،اليوم الثلاثاء،بحبس 11 متهما بالهجوم على نقطة شرطة أبو الغيط أول أمس 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بسرعة ضبط واحضار 4 متهمين آخرين.

ونظمت محافظة القليوبية،الثلاثاء، بالتعاون مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، إحتفالية بيوم الشهيد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، واللواء السيد الغالي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وعدد من القيادات ورجال القوات المسلحة وأسر الشهداء.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة، علي حريق في حديقة مدرسة الزراعة بمسطرد بشبرا الخيمة،تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



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