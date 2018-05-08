جناح برشلونة بديل صلاح في ليفربول

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن هوية اللاعب البديل المحتمل للنجم المصري محمد صلاح في حالة رحيله عن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي هذا الصيف.

وأشارت بعض التقارير الصحفية أن صلاح قد ينتقل إلى ريال مدريد أو برشلونة، باريس سان جيرمان، خصوصًا بعد تألقه مع ليفربول.

كما وضعت إدارة ليفربول اللاعب عثمان ديمبلي جناح نادي برشلونة كبديل لصلاح في حال رحيله خصوصًا أنه لا يشارك كثيرًا مع البارسا.