ساويرس: المتفرج دون المساهمة في مدينة زويل مجرم في حق وطنه

قال المهندس سميح ساويرس، رجل الأعمال، وعضو مجلس إدارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن كل قادر يقف موقف المتفرج دون المساهمة في مدينة زويل مجرم في حق وطنه وأولاده.



وأوضح "ساويرس"، خلال لقائه مع برنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الثلاثاء، أن المدينة تحتاج إلى 250 مليون جنيه سنويًا إلى الأبد لبقاء هذا الكيان العملاق.



وتابع: "ونحتاج إلى مصدر يؤمن دخل الجامعة دون الحاجة إلى تبرعات"، معقبًا: "الجامعة تأتي بخير عظيم على مصر والمصريين".

