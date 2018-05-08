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حمدي الصافي لـ "الفجر الرياضي" : أية الشامي وفريدة سيرحلا عن الأهلي في الموسم القادم

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 09:26 م
حمدي الصافي لـ الفجر الرياضي : أية الشامي وفريدة سيرحلا عن الأهلي في الموسم القادم
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أحمد عصام
 

أشار حمدي الصافي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، إن الفريق سيحتاج تدعيم خلال الموسم المقبل بشكل كبير.

وقال الصافي في تصريحات خاصة ل"الفجر الرياضي" : "مجلس الإدارة لم يتوصل لإتفاق لتجديد عقود ثنائي الفريق (أية الشامي - فريدة العسقلاني)، وان المفاوضات جارية مع كاترين اللاعبة الأوكرانية".

وتابع : "سنحتاج تدعيم بشكل كبير في الموسم المقبل، لأن اللاعبتان كان يشكلن عامل أساسي في الفريق، وأتمني لهم التوفيق في أي نادي سيلعبوه له".

وأتم : "سنبدأ فترة الإعداد للموسم االجديد في نهاية شهر رمضان، وسأتحدث مع الإدارة بشأن الصفقات التي ستنضم للأهلي خلال الموسم القادم".

المزيد عن: كاترين فريدة حمدي الصافي النادي الاهلى آية
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