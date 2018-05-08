حمدي الصافي لـ "الفجر الرياضي" : أية الشامي وفريدة سيرحلا عن الأهلي في الموسم القادم





أشار حمدي الصافي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، إن الفريق سيحتاج تدعيم خلال الموسم المقبل بشكل كبير.





وقال الصافي في تصريحات خاصة ل"الفجر الرياضي" : "مجلس الإدارة لم يتوصل لإتفاق لتجديد عقود ثنائي الفريق (أية الشامي - فريدة العسقلاني)، وان المفاوضات جارية مع كاترين اللاعبة الأوكرانية".





وتابع : "سنحتاج تدعيم بشكل كبير في الموسم المقبل، لأن اللاعبتان كان يشكلن عامل أساسي في الفريق، وأتمني لهم التوفيق في أي نادي سيلعبوه له".





وأتم : "سنبدأ فترة الإعداد للموسم االجديد في نهاية شهر رمضان، وسأتحدث مع الإدارة بشأن الصفقات التي ستنضم للأهلي خلال الموسم القادم".



