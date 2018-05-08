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"مدينة زويل": دراسة الطالب تُكلف الجامعة 120 ألف جنيه سنويًا

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 09:25 م
مدينة زويل: دراسة الطالب تُكلف الجامعة 120 ألف جنيه سنويًا
مدينة زويل
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أمنية فوزي
 
قال المهندس سميح ساويرس رجل الأعمال، وعضو مجلس إدارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إنه تم نشر 500 بحث علمي من مدينة زويل في دوريات بحثية عالمية.

وأشار "ساويرس"، خلال لقائه مع برنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الثلاثاء، إلى أن مدينة زويل وضعت البحث العلمي في مصر في منطقة ثانية.

وأوضح أن الطالب يكلف الجامعة من 110 إلى 120 ألف جنيه سنويًا، وقابل للزيادة سنويًا، وأن الغالبية العظمى من طلاب جامعة زويل حاصلون على منح مجانية.
المزيد عن: مصر مدينة زويل المهندس سميح ساويرس التوك شو اخبار مصر
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