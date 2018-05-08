فيلم تسجيلي عن حياة 'خالد محيي الدين' بإعلام بنها

ينظم مركز النيل للاعلام والتعليم والتدريب ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات فى يوليو القادم احتفالية كبرى لاحياء ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 تحت عنوان خالد محيى الدين و66 عاما على ثورة يوليو، وهذه الاحتفالية ستكون ذات طابع خاص بعد رحيل خالد محيى الدين آخر الضباط الأحرار الذي استوطن قلوب أبناء محافظة القليوبية والشعب المصري وودعته الملايين بالأمس إلى مثواه الأخير في جنازة عسكرية تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء والفريق صدقى صبحى وزير الدفاع والانتاج الحربى وقادة الافرع الرئيسية بالقوات المسلحة واللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية.





وقال الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للاعلام، انه جارى اعداد فيلم تسجيلى عن حياة ابن مدينة كفر شكر الصاغ الاحمر خالد محيى الدين وسوف يتم عرضة خلال الاحتفال بثورة 23 يوليو بمشاركة شباب الجامعات والقيادات الشعبية والتنفيذية واعضاء مجلس النواب بالاضافة الى تنمية الوعى بدور الثورة في إقامة جيش وطنى قوى، قادر على حماية الوطن من أي اعتداء خارجي.