راغب علامة في إجازة نقاهة بالنمسا ويستعد لحفل خيري بالقاهرة خلال الشهر الكريم

بعد فترة ضاغطة مرّ بها السوبر ستار راغب علامة، منذ بداية العام بسبب جولاته المتواصلة، وحفلاته المتلاحقة، وإنجازه للأغاني وتصويرها استعدادا لموسم الصيف المقبل، قرّر أخذ إجازة استجمام لمدّة أسبوع في أحد المنتجعات الصحيّة في النمسا واظب خلالها على ممارسة الرياضة والتأمّل والمشي في الطبيعة إضافة إلى الالتزام بالأكل الصحيّ خلال فترة إقامته هناك رغبة منه في استعادة توازنه الجسديّ والروحيّ بعد فترة كان فيها جدوله مزدحماً بالأعمال والحفلات.

هذا ويتحضّر السوبر ستار لاستقبال شهر رمضان المبارك، الذي يحرص كلّ عام على قضائه وسط عائلته وأصدقائه تفرّغاً لممارسة طقوس الشهر الكريم وإتمام الواجبات الدينيّة، ولكنّ هذه السنة سيخرق صاحب أغنية "تركني لحالي" العادة ليحيي خلال الشهر الكريم حفلاً خيرياً لصالح مستشفى أهل مصر الذي ينظّم سحوره السنوي الثالث في الخامس والعشرين من الجاري في فندق ماريوت مينا هاوس غولف جاردنز في العاصمة المصريّة القاهرة.

هذا ويحرص علامة على تكثيف مشاركته في العديد من الأعمال الخيريّة، ويساهم في العديد من نشاطات الجمعيات الخيريّة خلال الشهر الكريم تحديداً دون أن يكشف عن أيّ من تفاصيلها للإعلام.