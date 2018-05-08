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تصريح صادم من زيدان عن محمد صلاح

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 09:22 م
تصريح صادم من زيدان عن محمد صلاح
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منى العوضي
 

 

أشار زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، إلى أن اللقاء المنتظر أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، لن يكون مواجهة ومنافسة بين رونالدو ومحمد صلاح.

 

وأكد زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد وإشبيلية: "صلاح؟ إنه لاعب رائع ولكنه ليس لاعبًا في فريقي حتى أتحدث عنه".

 

كما أضاف زيدان: "مباراة ريال مدريد وليفربول، لن تكون منافسة خاصة بين كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح".

 

المزيد عن: ليفربول زيدان ريال مدريد دوري أبطال أوروبا إشبيلية
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