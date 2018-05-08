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ممثلة الاتحاد الأوربي للإيرانيين: لا تسمحوا لأحد بتفكيك الاتفاق النووي

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 09:23 م
ممثلة الاتحاد الأوربي للإيرانيين: لا تسمحوا لأحد بتفكيك الاتفاق النووي
أرشيفية
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جهاد جمال
 
وجهت فيديريكا موجيريني، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، رسالة للمواطنين والقادة الإيرانين قائلة: لا تسمحوا لأي شخص بتفكيك الاتفاق النووي الإيراني.

وأعتبرت موجيريني، خلال تقرير أذاعته فضائية "إكسترا نيوز" مساء الثلاثاء، أن الاتفاق النووي يعد واحدة من أكبر الإنجازات، التي حققتها الدبلوماسية، متابعة "ولقد بنينا كل هذا معًا". 

وأضافت، أن المصلحة المشتركة ممكنة بالحوار والاصرار والعزيمة، مستكملة الاحترام يمكن أن يكون لغة عالمية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالاتفاقية مطالبة منهم أن يحتفظوا بها.

المزيد عن: النووى الاتفاق النووى الاتحاد الأوروبي إيران
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