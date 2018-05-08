"بكري" عن مطالبته بإسقاط ديون الهيئة الوطنية للإعلام: قضية أمن قومي (فيديو)

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مطالبته بإسقاط ديون الهيئة الوطنية للإعلام يهدف للحفاظ على الأمن القومي.



وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الإعلام القومي سواء كان صحافة قومية أو "ماسبيرو" قضية أمن قومي لمصر؛ لكونها تدافع عن ثوابت الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة، موضحًا أن وجود ديون تتجاوز الـ36 مليار جنيه على الهيئة الوطنية للإعلام يثقل كاهل الهيئة الوطنية بالديون، ويصبح حائل دون تحقيق التطوير الذي ننشده لـ ماسبيرو.



وتابع، أن الدولة بحاجة لإعلام قومي؛ لكونه يهدف لوعى الناس، وصد المخاطر المحيطة بالمجتمع ومواجهة المعارك.

