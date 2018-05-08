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أستاذ علوم سياسية عن انسحاب "ترامب" من الاتفاق النووي: إعلان رسمي لوفاة الأمم المتحدة

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 09:21 م
أستاذ علوم سياسية عن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي: إعلان رسمي لوفاة الأمم المتحدة
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كساب أحمد
 
قالت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي هو إعلان رسمي لوفاة الأمم المتحدة.

وتابعت "بكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن العالم العربي عليه أن يعيد استماع ما كان يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن العرب، لأن تقديم التنازلات لأمريكا المرحلة المقبلة لن يبدي نافعًا. 

وأضافت أن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني يزيد الوضع تأزمًا في المنطقة، خاصة أن إيران دولة اعتادت على الحصار الاقتصادي.

وأوضحت أن قطر ستجد مخرج عن علاقاتها مع إيران بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني، معقبة:" النظام القطري بيتلون باستمرار".
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