سميح ساويرس: "أساتذة الجامعات الحكومية هيدخلوا الجنة حدف"

أوضح المهندس سميح ساويرس رجل الأعمال، وعضو مجلس إدارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أن المجلس الاستشاري لمدينة زويل يضم عددًا كبيرًا من الحاصلين على جائزة نوبل، مضيفًا أنهم لديهم قدرة على استقطاب أفضل أساتذة في العالم للتدريس بالجامعة.





ولفت "ساويرس"، خلال لقائه مع برنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الثلاثاء، إلى أن أساتذة الجامعات الحكومية لم يحصلوا على ما يستحقونه، معقبًا: "كل من يعمل في جامعة مصرية حكومية هيدخل الجنة حدف، لأنه يعطي أكثر مما يأخذ".



