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الدحيل: حسين الشحات اعتدى على لاعبنا والمراقب شاهد كل شئ

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 09:20 م
الدحيل: حسين الشحات اعتدى على لاعبنا والمراقب شاهد كل شئ
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الفجر الرياضي
 

أكد محمد بشير المنسق الإعلامي لنادي الدحيل القطري أن المصري حسين الشحات لاعب العين الإماراتي اعتدى على أحد لاعبي الفريق عقب نهاية لقاء الفريقين يوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أسيا والذي انتهى 4-2 للدحيل.

وقال محمد بشير المنسق الإعلامي لنادي الدحيل : "حسين الشحات لاعب العين الإماراتي اعتدى لفظيا على لاعبنا الشاب وقام بمد يده وعموري أشعل الموقف ولكن المراقب سجل كل شيء، بعد المباراة في الممر المؤدي إلى غرف التبديل".

أضاف المنسق الإعلامي لنادي الدحيل : "سنقوم برفع تقرير للاتحاد الآسيوي عن كل شيء تعرضنا له ومراقب المباراة سجل كل شيء".

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