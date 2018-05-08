الذهب يتراجع عند التسوية مع مكاسب الدولار وقبل خطاب "ترامب"

تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع الأداء القوي الدولار، وقبيل قرار الولايات المتحدة بشأن اتفاق إيران.





وصعد الدولار الأمريكي لأعلى مستوى منذ ديسمبر الماضي، ما دفع المعدن الأصفر للهبوط للجلسة الثانية على التوالى.





ويأتي ذلك قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره بشأن الاتفاق النووي الإيراني في وقت لاحق من اليوم، وسط تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة ستعلن انسحابها من هذه الصفقة.





وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي خلال مارس الماضي.





وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لمعدن "الذهب" تسليم يونيو بنحو 40 سنتاً ليصل إلى 1313.70 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 5:55 مساءً، استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1313.87 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسة بنحو 0.3% إلى 93.034 دولار.