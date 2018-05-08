أبطال آسيا.. الدحيل القطري يكسر كبرياء العين الإماراتي ويضع قدمًا في دور الثمانية

وسجل يوسف العربي (16) والكوري نام تاي-هي (39) وإسماعيل محمد (48) والمعز علي (55) أهداف الدحيل، في حين أحرز البديل أحمد خليل (68) وإبراهيم دياكي (86) هدفي العين.









وأكمل العين المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد البرازيلي كايو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.









وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 15 أيار/مايو الجاري على ستاد عبدالله بن خليفة في الدوحة.









وكان الدحيل تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة كاملة من ست مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من زوباهان الإيراني الثاني ولوكوموتيف الأوزبكي الثالث و3 للوحدة الإماراتي.









من جهته حصل العين على المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، بفارق نقطتين خلف الاستقلال الإيراني المتصدر، مقابل 6 نقاط للريان القطري ونقطتين للهلال السعودي.