ندب جمال عبدالعظيم لرئاسة مصلحة الجمارك المصرية

أصدر عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم الثلاثاء، قرارا بندب الدكتور جمال عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، رئيسا لمصلحة الجمارك خلفا لمجدي عبدالعزيز.





وبحسب بيان من المالية اليوم، تم تعيين مجدي عبدالعزيز مستشارا لوزير المالية لشئون الجمارك.





وجمال عبدالعظيم خريج كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1981 والتحق بالعمل بمصلحة الجمارك عام 1982 حيث عمل بكافة المنافذ والمواقع الجمركية بالقاهرة، وتدرج بالمناصب الجمركية حتى شغل منصب رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط ثم جمارك بورسعيد.





وحصل عبدالعظيم، على درجة الدكتورة من كلية الحقوق برسالة عنوانها "اقتصاديات التهريب الجمركي وأثره علي عجز الموازنة".