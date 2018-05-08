تعرف على أخر مباراة لـ"صلاح" مع ليفربول قبل الانتقال لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني وضع الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي علي قائمة أهداف النادي الملكي في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "الإكسبريس" الإنجليزية أن صفقة محمد صلاح قد تكلف خزائن ريال مدريد 175 مليون جنيه إسترليني ليدخل في حسابات الفريق الملكي بديلاً لجاريث بيل والذي اقترب من الرحيل عن الفريق.

وأوضح موقع "دون بالون" الإسباني، أن مباراة برايتون ستكون الأخيرة لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي رفقة ليفربول، قبل الانتقال في ميركاتو الصيف لصفوف الفريق الملكي.

وأشار الصحفي الإسباني إدواردو إندا أن جاريث بيل والفرنسي كريم بنزيمة سوف يرحلان عن النادي الملكي خلال فترة الإنتقالات المقبلة، وذلك دفع "بيريز" للتفكير في تدعيم صفوف الفريق بالثنائي محمد صلاح ونيمار حتي يلعبان بجانب البرتغالي رونالدو في خط هجوم الفريق.