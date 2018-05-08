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وزير الشباب والرياضة: دوري مراكز الشباب مهم للغاية ومكتشف النجوم "فيديو"

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 08:00 م
وزير الشباب والرياضة: دوري مراكز الشباب مهم للغاية ومكتشف النجوم فيديو
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نرمين فتحى
 

 

 

 

وجه المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الشكر لموقع الفجر الرياضي علي تغطية دورى مراكز الشباب، مؤكدا أن دوري مراكز الشباب هام جدا ويشارك فيه أكثر من 634 مركز شباب وما يقرب من 43 الف لاعب .

 

وأوضح عبد العزيز في تصريح خاص لـ"الفجر" أنه يحرص علي إقامة دوري مراكز الشباب بهدف التنقل في المدن الشبابية والرياضية في مصر كلها بهدف الرياضة والسياحة .

 

واستكمل عبد العزيز، أن الدور قبل النهائي تم تنظيمه علي استاد الإسكندرية، واستضافة المدينة الشبابية وأيضا الدور النهائي في بورسعيد اليوم .

 

وأخيرا، أكد عبد العزيز أن هناك رعاه للدوري ويدفعون مبالغ ماليه ونتمنى أن نكتشف المواهب والنجوم من هذا الدوري قائلا "مثلا رمضان صبحي كان بيلعب في مركز شباب بولاق الدكرور ".

 

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