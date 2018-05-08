مكرم محمد: الاقتصاد المصري عبر عنق الزجاجة وتحسن

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المؤشرات الكلية تشير إلى أن الاقتصاد المصري عبر عنق الزجاجة وتحسن.



وأضاف "أحمد"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الثلاثاء، أن مصر تنفذ عددًا كبيرًا من المشروعات القومية لخفض نسب البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.



وأكد أن مقولة "الناس لا تشعر بالإصلاح الاقتصادي" لم تعد صحيحة؛ لأن المواطن تتحسن حياته تدريجيًا، لافتًا إلى أنه لا يوجد مؤشرات تشير إلى زيادة معدل الجوع والفقر في مصر، وأن الجميع قادر على توفير الحد الأدنى من احتياجاته.

