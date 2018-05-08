سموحة يرضخ لطبات الزمالك للتعاقد مع محمد إبراهيم

يرغب مسؤولو نادي الزمالك، في التعاقد مع عدد من لاعبي سموحة مثل ياسر إبراهيم وعبدالله بكري والحارس محمد أبو جبل وطارق طه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورفض رئيس نادي سموحة، فرج عامر، عرض النادي الأبيض بالدخول في صفقات تبادلية، لأنه يريد الحصول على قيمة مالية مقابل بيع أي لاعب من نجوم فريقه.

وفتح فرج عامر، اتصالات مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك، لمعرفة رغبته في التعاقد مع الفريق السكندري بدايةً من الموسم المقبل، ولكن اللاعب رفض العرض، ومن الممكن أن يغير سموحة فكره التسويقي مقابل الحصول على خدمات "إبراهيم".

جدير بالذكر فأن فرج عامر قد حدد سعر لاعبيه خلال الصيف وأعلن أنه لن يبيع ياسر إبراهيم وعبدالله بكري بأقل من 30 مليون جنيه، ومحمد أبو جبل بـ 15 مليون جنيه.