دبلوماسي سابق: المؤتمر العربي الإفريقي للاستثمار بمثابة تظاهرة في حب مصر

قال الدكتور فوزي قنصوة، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، إن المؤتمر العربي الإفريقي للاستثمار ناجح جدًا، واستطاع أن ينتج سياسة جديدة بعقد اجتماع أو مؤتمر تحضيري للتعرف على ميول وطلبات المستثمرين وحجم الأموال المتاحة للاستثمار.





وأضاف "قنصوة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ltc"، اليوم الثلاثاء، أن هذا التوجه الجديد حكيم ومفيد جدًا؛ لأن مصر عليها إقبال غير عادي من معظم الدول للإستثمار بها؛ لكون فرص الإستثمار بها كبيرة ومتاحة ومصر آمنة، مشددًا على أن مصر أثصبحت قبلة لجميع المستثمرين الذين يسعوا لإقامة مشروعات جادة لخدمة مصر.



