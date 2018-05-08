رد فعل فرنسا تجاه نية ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي

صرح مصدر في قصر الرئاسة الفرنسي، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيبحث الملف الإيراني والقرار الوشيك للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الانسحاب من اتفاق إيران النووي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.





والمقرر أن يجري ماكرون، اتصالا هاتفيا بميركل وماي، لمناقشة رغبة دونالد ترامب في الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي مع إيران





وكانت الرئاسة الفرنسية، قد نفت، تقرير صحيفة نيويورك، الذي أكد أن ترامب أبلغ ماكرون بنية الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي.





وأعلن ترامب يوم أمس الاثنين، أنه في يوم 12 مايو الجاري، سيعلن موقفه من الاتفاق النووي، الذي وقعته أمريكا والدول الكبرى مع إيران، لوقف أنشطة إيران النووية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية والسياسية عنها، وتم توقيعه في يوليو 2015.



