هاليب تقهر ميرتنز وتقابل بليسكوفا في دور الـ16 ببطولة مدريد

واصلت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة الأولى عالميا، حملة الدفاع عن لقبها ببطولة مدريد المفتوحة للتنس، بعدما تغلبت على البلجيكية اليسي ميرتنز، بمجموعتين دون رد، اليوم الثلاثاء، في الدور الثاني بالبطولة.

واحتاجت هاليب، لساعة و11 دقيقة، من أجل الفوز 6-0 و6-3، لتتأهل للدور الثالث بالبطولة التي تقام على الأراضي الترابية.

ولم تتذوق اللاعب الرومانية، طعم الخسارة خلال آخر 14 مباراة لها في البطولة المدريدية، التي فازت بآخر نسختين فيها.

وستلتقي هاليب في دور الـ 16، مع التشيكية كريستينا بليسكوفا، التي أقصت الإسبانية سارا سوريبس، بمجموعتين دون رد، بواقع 7-5 و6-2.