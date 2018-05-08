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نائب رئيس البورصة: معدلات البطالة تراجعت إلى 2.1%

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 07:54 م
نائب رئيس البورصة: معدلات البطالة تراجعت إلى 2.1%
محسن عادل
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داليا الحسين
 
قال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، إن ملاحظات صندوق النقد الدولي عن الإصلاحات التى نفذتها مصر كانت ارتفاع معدلات البطالة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج " صالة التحرير"، المذاع على فضائية " صدي البلد" مساء الثلاثاء، أن معدلات البطالة بدأت تتراجع وانخفضت 2.1%، موضحا أن معدلات البطالة في بداية الإصلاح الاقتصادي ترتفع ثم تنخفض. 

وأكد "محسن"، أن الدولة تسير في الإصلاح المالي والنقدي، للحفاظ على معدل البطالة تم الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى مشروعات المدن المتكاملة مثل مدينة الجلود والنسيج والأثاث.
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