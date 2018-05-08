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أستاذ مناهج: التعليم لم يشهد طفرة حقيقية إلا في عهد السيسي

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 07:53 م
أستاذ مناهج: التعليم لم يشهد طفرة حقيقية إلا في عهد السيسي
السيسي
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن التعليم في مصر لم يشهد نقلة نوعية إلا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار "شحاتة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "بين السطور" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الثلاثاء، إلى أن النظان التعليمي الجديد يقوم على بناء الإنسان وعلى الفهم، بدلا من أسلوب التعليم المتخلف المطبق حاليًا.

وأضاف أن الوزير الحالي أنشأ بنك المعرفة وهو أكبر مكتبة عالمية في الشرق الأوسط، معتبرًا أن من يهاجم النظام التعليمي الجديد هم أصحاب المصالح، مضيفا أن التعليم ليس برنامج ما يطلبه المستمعون.
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