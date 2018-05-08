"الخولي": كان يوجد تعاون كبير بين الحكومة والبرلمان في ملف الاقتصاد

أكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، أن الحوار ضرورة حقيقية للوقوف على ما حققناه في الفترة الماضية، وأن السياسة والاقتصاد يؤثران على بعضهم البعض.





وأضاف "الخولي"، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي الثالث للتنافسية، أن الشعب المصري قدم تضحيات خلال الفترة الماضية وتحمل الكثير من الأعباء بسبب ارتفاع الأسعار، وأن القرارات الإصلاحية توكد شجاعة القيادة السياسية، على الرغم من أنها أثرت على شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلا أنه فضل مصلحة مصر.



