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"الخولي": كان يوجد تعاون كبير بين الحكومة والبرلمان في ملف الاقتصاد

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 07:53 م
الخولي: كان يوجد تعاون كبير بين الحكومة والبرلمان في ملف الاقتصاد
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أمنية فوزي
 
أكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، أن الحوار ضرورة حقيقية للوقوف على ما حققناه في الفترة الماضية، وأن السياسة والاقتصاد يؤثران على بعضهم البعض.

وأضاف "الخولي"، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي الثالث للتنافسية، أن الشعب المصري قدم تضحيات خلال الفترة الماضية وتحمل الكثير من الأعباء بسبب ارتفاع الأسعار، وأن القرارات الإصلاحية توكد شجاعة القيادة السياسية، على الرغم من أنها أثرت على شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلا أنه فضل مصلحة مصر.

وأشار إلى أنه كان يوجد تعاون كبير بين الحكومة والبرلمان في ملف الاقتصاد، وأن البرلمان انتبه أن مصر بحاجة إلى حزمة تشريعية خلال الفترة الماضية، ولذلك أصدر عدة تشريعات، مضيفًا أن البرلمان تعاون مع الحكومة لمواجهة كل الممارسات التي تؤثر على الاستثمار.
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