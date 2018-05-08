محافظ الدقهلية يوجه بسرعة تدبير قطع الأراضي اللازمة لإقامة محطات الرفع والمعالجة لمشروع الصرف الصحي (صور)

أمر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، سرعة الانتهاء من تدبير قطع الأراضي اللازمة لإقامة محطات الرفع والمعالجة لمشروع الصرف الصحي بمنطقتي عزبه الصفيح والهويس بالمنصورة، للقضاء نهائيًا على مشكلات الصرف الصحي للمساكن بالمناطق المشار اليها باعتبارهما من المناطق العشوائية التي تستهدف المحافظة تطويرها وحل مشكلاتها بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاسكان وصندوق تطوير العشوائيات ضمن المناطق العشوائية بنطاق المحافظة.



جاءت توجيهات المحافظ، خلال اللقاء الذى عقده للوقوف على ما تم من إجراءات بشأن مشروع الصرف الصحي بالمنطقتين المشار إليهما.



وأكد الشعراوي، على أهمية أن تكون قطع الاراضي بالمساحة المطلوبة سواء لمحطات الرفع او محطه المعالجة، مشيرًا لأهمية الالتزام بكافه الاشتراطات المساحية واشتراطات المسافات المتعلقة بالبعد عن الكتلة السكنية مع الوضع في الاعتبار الامتدادات العمرانية المتوقعة في المستقبل.



وأوضح محافظ الدقهلية، أن المحطة المستهدف تنفيذها بطاقه تبلغ 20 الف متر مكعب يوم ويتضمن المشروع 3 محطات رفع بالإضافة الى محطه معالجه، موجهًا سرعه التحديد للأراضي المطلوبة بمساحه 6 فدان لمحطات الرفع، من 300 الى 400 متر مربع لمحطه المعالجة، مؤكدًا علي أن تتم المعاينة على الطبيعة للأراضي التي يتم اختيارها بالتنسيق مع الوحدات المحلية التي في نطاقها الأراضي المذكورة وشركه مياه الشرب والصرف الصحي.



وأكد المحافظ، أن المحافظة تعمل بكامل أجهزتها من أجل الانتهاء من تنفيذ المشروع بالمناطق المذكورة ووفق برامج زمنيه محدده لدخولها الخدمة والقضاء نهائيا على مشكلات الصرف الصحي بمنطقتي عزبه الصفيح والهويس بمدينة المنصورة.



حضر اللقاء المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، رؤساء الأحياء، مسئولي الهيئة القومية، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مديروا عموم التخطيط والعشوائيات والشئون القانونية.