عاجل.. محمد صلاح يوافق على الرحيل إلى ريال مدريد

أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلي اقتراب رحيل محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي عن الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكرت صحيفة "الديلي ستار" الإنجليزيةـ وفقاً لموقع "دون بالون" الإسباني، أن مباراة ليفربول القادمة أمام برايتون في الدوري الإنجليزي ستكون الأخيرة لمحمد صلاح مع الريدز في البريميرليج.

وأضافت الصحيفة، أن ليفربول وافق على رحيل محمد صلاح إلي ريال مدريد مقابل 175 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 200 مليون يورو.

واشارت الصحيفة إلي أن محمد صلاح طلب الحصول على راتب سنوي بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 15 مليون يورو، وهو ما أغضب رونالدو نجم ريال مدريد الأول بسبب مطالب صلاح المادية.

ويحلم بيريز رئيس نادي ريال مدريد لم الشمل بين رونالدو وصلاح ونيمار في الخط الهجومي للفريق وهو ما يعني نهاية حقبة الـBBC وبدء حقبة جديدة بإسم SCN.