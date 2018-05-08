مهاب مميش: عائد قناة السويس زاد بمعدل أكثر من %12.. "والناس ماكنتش مصدقة"

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن مصر تأخرت بشكل كبير في تطوير الموانيء، معقبًا: "بقالنا كتير ما حدش حط إيده في حاجة".





وتابع "مميش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن الله أنعم على مصر بقناة السويس، لافتًا إلى أن حجم البضائع التي مرت من خلال قناة السويس العام الماضي بلغت مليار طن، وهذا يعني أن مصر هي رمانة الميزان في موانئ الأورمتسوسطية، لذلك هناك ضرورة لتطوير الموانئ المصرية لكي تتناسب مع موانئ هذه الدول.





وأشار إلى أن قناة السويس حققت معدلات لم تصل إليها منذ افتتحاها، معقبًا: "كنا بنقول ده واحنا بنعمل قناة السويس، والناس ما كنتش مصدقة".



