رئيس جامعة قناة السويس يتفقد الإنشاءات الجديدة بالمستشفى الجامعي (صور)

تفقد الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، أعمال الإنشاءات الجديدة بالمستشفي الجامعي وخاصة مبني العناية المركزة الجديد الذي يضم 50 سريرًا، وذلك لافتتاحه قريبًا، رافقه خلالها الدكتورة الهام مدني مديرة المستشفيات، والدكتور أيمن المقدم مدير المستشفي، ومجدي خلاف مدير العلاقات العامة بالجامعة، والعميد يوسف الحداد رئيس حرس الجامعة.



وأكد الدكتور ممدوح غراب أن هذا العام 2018 سوف يشهد الانتهاء من المرحلة الثانية لتطوير المستشفى الجامعى، وذلك بإفتتاح ثلاث مبانى جديدة داخل المستشفى الجامعى، وهى مبنى طب الأسرة، ومبنى العناية المركزة، ومجمع الصيدليات، ويضم مبنى طب الأسرة 3 أدوار بمساحة 363 متر مربع للدور الواحد ويحتوى المبنى على 3 غرف عناية مركزة و30 غرفة للمرضى.



بالإضافة إلى معمل، وأن مبنى العناية المركزة يقام على مساحة 380 متر مربع للدور الواحد والمبنى يضم دورين أرضى وأول علوى بعدد 4 غرف عزل و2 قاعة للعناية المركزة و2 صيدلية و4 غرف للمخالفات و6 غرف للأطباء والتمريض، هذا بالإضافة إلى مبنى مجمع الصيدليات الذي يتكون من فاصلين الفاصل الأول مبنى مكون من أرضى وأول علوي والفاصل الثانى يضم مخزن أدوية بارتفاع 310 متر مربع.



ويأتي ذلك سعيا من إدارة الجامعة لتقديم خدمة طبية أفضل، وفى إطار الخطة الإستراتيجية التى تتبناها الجامعة خلال العشر سنوات القادمة، والتى يعد أحد ركائزها الأساسية هو زيادة وصيانة وتطوير البنية التحتية للجامعة من منشآت جديدة.