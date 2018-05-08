حزب الوفد بأسيوط يشكل لجانه بمراكز المحافظة (صور)

كثف حزب الوفد بأسيوط اجتماعاته خلال الأيام الماضية لإعادة تشكيل اللجان الفرعية للحزب بمراكز المحافظة والمرأة والشباب بمقر الحزب بمنطقة السادات بمدينة أسيوط وبحضور جميع أعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة ... صرح بذلك الدكتور محمد بركات رئيس حزب الوفد بأسيوط والمتحدث الإعلامي للحزب.





وقال إنه جاري العمل على قدم وساق لإستكمال تشكيلات اللجان بالحزب والإعلان عن التشكيل الجديد خلال الأيام القليلة القادمة تمهيداً للبدء الفوري في تنفيذ خطة وبرنامج الحزب الجديدة عقب تولي المستشار بهاء ابوشقة رئاسة حزب الوفد المصري وتنفيذاً لتكليفاته موضحاً إنه تم وضع خطة عمل مختلفة لتنفيذها على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين ورصد احتياجاتهم بالمراكز والقرى لإعادة الحزب إلى مكانته الطبيعية المرموقة.



