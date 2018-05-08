فوكس نيوز: نائب ترامب يبلغ الكونجرس انسحاب أمريكا من الاتفاق النووى الإيرانى

أطلع نائب الرئيس الأمريكى "مايك بنس"، قادة الكونجرس، بأنّ الرئيس دونالد ترامب يخطط للانسحاب من الصفقة النووية الإيرانية، وفقاً لشبكة "فوكس نيوز".





وقال مصدر إن ترامب اتخذ قرار الانسحاب ليعلنه مساء الثلاثاء، لتبدأ فترة العد التنازلى لمدة 90 يومًا لإعادة العقوبات ضد طهران.

وأضاف أنه بمجرد إعادة فرض العقوبات الأمريكية، ستكون واشنطن قد انسحبت بالفعل من الصفقة.





ومن المقرر أن يعلن ترامب قراره بشأن مستقبل الاتفاق النووى، من البيت الأبيض فى الـ7 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم.