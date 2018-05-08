تكريم الطلاب المتميزين فى جامعة المنصورة

كرم الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة والدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، عددا من الطلاب المتميزين فى الأنشطة الطلابية والرياضية.



جاء ذلك بحضور هشام عسكر مدير ادارة رعاية الطلاب، الدكتور عمرو جبر مدير مكتب براءات الاختراع، هدى عبد الرحمن مدير ادارة النشاط الثقافى، الاستاذ أمير عبد الحكيم مدير إعداد القادة.



حيث تم تكريم فريق الكرة الخماسية لحصوله على المركز الثانى فى بطولة الجامعات للكرة الخماسية بنات بقيادة الكابتن ياسر تحسين مدير ادارة النشاط الرياضى.



كما تم تكريم الفريق المشارك بمسابقة العباقرة ويتنافس خلالها 32 جامعة بمصر خلال فعاليات مسابقة ابداع 6 التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة وحصول الفريق على المركز الثالث، وتم تكريم الطالب محمد عزيز بكلية الطب لحصوله على الطالب المثالى بمسابقة العباقرة على مستوى الجامعات المصرية.

