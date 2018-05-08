قذاف الدم: قطر كانت تقلق من أي تقارب سعودي ليبي

عرض موقع مداد نيوز تقريرًا متلفزًا تحت اسم "قطر خنجر الخيانة في ظهر العرب"، وتضمن التقرير أن الجيش الليبي اتهم الإخوان ومموليهم بتفجير مفوضية الانتخابات، ومصدر لـ" العربية نت" أكد أن قطر أرسلت كمية كبيرة من الأسلحة لجماعات المتطرفة لنشر الفوضى.



وأضاف التقرير أن التآمر القطري ليس بجديد على العرب، فقد كشف أحمد قذاف الدم المسؤول الليبي عن تآمر قطر على ليبيا والدول العربية خاصة السعودية، مضيفًا أن قطر كانت تقلق من أي تقارب سعودي ليبي، وهي تستخدم كخنجر لضرب كلًا من سوريا والعراق.

