ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مكرم محمد: مصر سترسل قواتها إلى سوريا في هذه الحالة

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 07:40 م
مكرم محمد: مصر سترسل قواتها إلى سوريا في هذه الحالة
مكرم محمد أحمد
طباعة
أمنية فوزي
 
أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مصر لن ترسل قواتها إلى سوريا إلا تحت مظلة دولية من الأمم المتحدة.

وأضاف "أحمد"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الثلاثاء، أن مصر ممكن أن ترسل قوات إلى سوريا تحت مظلة دولية بعد إصدار مجلس الأمن قرار بوقف إطلاق النار نهائيًا في سوريا.

وأوضح أن الحرب في سوريا مشتعلة ومتشابكة بين أطراف عدة، وأن هناك حرب بين إسرائيل وإيران على الأراضي السورية، لافتًا إلى أن مصر والسعودية لن يتأخروا عن مساندة الشعب السوري ولكن تحت مظلة دولية.
المزيد عن: مكرم محمد أحمد مصر قوات مسلحة سوريا ام بي سي مصر السعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
بوريرام يونايتد - تايلاند
3
x
13:00
2
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
تيانجين جوانجيان - الصين
0
x
13:30
0
جوانجزو إيفرجراند - الصين
ذوب آهن اصفهان - إيران
0
x
16:45
0
استقلال طهران - إيران
العين - الإمارات
0
x
18:10
2
الدحيل - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
القوة الجوية - العراق
1
x
17:00
0
العهد - لبنان
كأس مصر
سموحة
0
x
19:00
0
الأسيوطي
كأس فرنسا
ليزيربيي
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/8/2018 8:10:08 PM