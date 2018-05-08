مكرم محمد: مصر سترسل قواتها إلى سوريا في هذه الحالة

أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مصر لن ترسل قواتها إلى سوريا إلا تحت مظلة دولية من الأمم المتحدة.



وأضاف "أحمد"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الثلاثاء، أن مصر ممكن أن ترسل قوات إلى سوريا تحت مظلة دولية بعد إصدار مجلس الأمن قرار بوقف إطلاق النار نهائيًا في سوريا.



وأوضح أن الحرب في سوريا مشتعلة ومتشابكة بين أطراف عدة، وأن هناك حرب بين إسرائيل وإيران على الأراضي السورية، لافتًا إلى أن مصر والسعودية لن يتأخروا عن مساندة الشعب السوري ولكن تحت مظلة دولية.

