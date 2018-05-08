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محافظ دمياط: رفع مليون طن قمامة خلال عام

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 07:37 م
محافظ دمياط: رفع مليون طن قمامة خلال عام
صورة أرشيفية
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هند الشيال
 
قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إنه تم إزالة قرابة مليون طن قمامة من مقلبي القمامة بقرية شطا الواقعة في مدخل محافظة دمياط، خلال عام منقضي، مضيفا إنه تم إخلاء مقالب القمامة في تلك المنطقة لتطويرها فلا يجوز أن يكون مدخل المحافظة عبارة عن تراكمات للقمامة.

وأضاف المحافظ في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إنشاء مشروعات إسكان إجتماعي للشباب في المناطق التي تم إخلائها.

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