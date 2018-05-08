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اتفاق بين ترامب ورئيس الصين على مواصلة فرض العقوبات ضد بيونجيانج

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 06:37 م
اتفاق بين ترامب ورئيس الصين على مواصلة فرض العقوبات ضد بيونجيانج
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
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خاطر عبادة
 

أجرى الرئيس الصينى شى جين بينج، محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم حثّ خلالها واشنطن على أخذ مخاوف كوريا الشمالية فى الاعتبار لأمنها.


واتفق الجانبان، وفقًا لوكالة سبوتنيك، على مواصلة فرض العقوبات ضد كوريا الشمالية، حتى تقرّر وقف اختباراتها النووية كما وعدت.


وصباح اليوم، أجرى رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، زيارة سرية للصين حيث أبدى رغبته فى تطوير علاقة الثقة بالولايات المتحدة، خلال حديثه مع شى جين بينج.

 

 

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