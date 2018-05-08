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سرق أجهزة المنزل وتوكتوك والده وباعهم.. حبس عاطل في بولاق الدكرور

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 06:31 م
سرق أجهزة المنزل وتوكتوك والده وباعهم.. حبس عاطل في بولاق الدكرور
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نجاة الجنزوري
 
أمرت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة محمود الأنصاري بحبس عاطل، سرق أسرته، 4 أيام على مة التحقيقات.

وكان قسم بولاق الدكرور قد تلقى بلاغا بقيام المدعو "م.ح" عاطل، ويبلغ من العمر 18عاما، قام بسرقة كل الأجهزة المنزلية، وأجهزة أخته وتوكتوك والده، وقام ببيعهم عقب تعاطيه جرعة مخدرات.

وتوجه الأب إلى القسم وحرر محضرا ضده يتهمه بالسرقة وتعاطي المخدرات.

وبعد مواجهة المتهم اعترف بالواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بماسبق.
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