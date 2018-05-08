رسميا.. طرح إعلان مسلسل "طايع" للنجم عمرو يوسف

طرحت شركة "ماجنوم - هشام تحسين ورامي إمام" الإعلان التشويقي الرسمي لمسلسلهم الرمضاني "طايع" الذي يلعب بطولته النجم عمرو يوسف.

المسلسل يكتبه الإخوة محمد وخالد وشيرين دياب، ويخرجه عمرو سلامة في أولى تجاربه الدرامية الرمضانية.





وتدور أحداثه حول الشاب الصعيدي (طايع) خريج كلية الطب، وله رأيه الخاص في قضية الثأر، لكن تقع له عدد من المشاكل، ومنها تورطه في تهريب الآثار، وخاصة أن أعز أصدقائه ضابط شرطة.





ويشارك في بطولته كل من صبا مبارك وعمرو عبد الجليل وسهير المرشدي ومي الغيطي وسلوى محمد علي ومحمد علي ومها نصار وأحمد عبد الله محمود وأحمد داش.





الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها النجم عمرو يوسف، شخصية الصعيدي وهو ما تطلب منه تدريبات كثيرة على اللهجة وتم تصوير مشاهده بين محافظات القاهرة والأقصر وأوروبا.