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أوباميانغ يستفز فينغر قبل رحيله ويتودد لتيري هنري

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 06:29 م
أوباميانغ يستفز فينغر قبل رحيله ويتودد لتيري هنري
أرشيفية
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يبدو أن اللاعب أوباميانغ نجم الأرسنال، لا يشعر بالحزن على رحيل فينغر؛ حيث تعمد استفزازه بدعمه لتيري هينري لاعب الارسنال السابق المهاجم لفينغر.

وكان أوباميانغ، قبل ساعات من رحيل فينغر كشف عن سبب اختياره لرقم 14، قائلًا السبب هو أنه رقم تيري هنيري الذي قدم الكثير للنادي.

وشدد على احترامه لهنري الذي يود أن يحقق معه الانجازات في إشارة إلى رغبته في أن يكون خلفًا لفينغر.
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