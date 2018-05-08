"والي" تستقبل رئيس القومي للمرأة ووزيرة التضامن ببوركينا فاسو





قامت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، والسيدة هيلين ماري لورنس البودو وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة ببوركينا فاسو، بزيارة لوزارة التضامن الاجتماعي حيث كان فى استقبالهما الوزيرة الدكتورة غادة والى، وذلك ضمن زيارة السيدة هيلين لمصر بدعوة من المجلس القومي للمرأة بهدف التعاون المشترك بين الجانبين للنهوض بأوضاع المرأة





حيث أكدت الدكتورة مايا مرسى على أن مصر تهتم بالتطوير الدائم للمرأة وتقديم العديد من الإمكانيات وفرص العمل لتمكينها اقتصاديا وذلك من خلال الاهتمام بالسيدات الريفيات، والحفاظ على التراث من خلال تدريبهن وتنمية مهاراتهن على الحرف اليدوية وتسويق منتجاتهن منها، بالإضافة إلى العمل على التمكين الاقتصادي للمرأة ذات الإعاقة بتدريبها على الأعمال اليدوية والحرف المختلفة.





وأشارت الدكتورة غادة والى أن الوزارة تهتم بالعديد من المجالات والتى تتضمن التأمين، التنمية، الاكتفاء، المعاقين، الحماية، مؤكدة أن أولوية الوزارة العمل على استقلالية المرأة، مضيفة أنه يمكن التعاون مع دولة بوركينا فاسو فى هذه المجالات لتبادل الخبرات.





كما أوضحت "والى" أن الوزارة تعمل على توفير دعم لأصحاب المعاشات و العمال الذين يعملون بصفة غير دائمة.





وأوضحت السيدة هيلين ماري لورنس أن دولة بوركينا فاسو تتعاون مع العديد من الدول فى مجال المرأة والأسرة لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول الأخر، ومؤكده على أن دولة بوركينا فاسو، تهتم باستراتيجية إصلاح الوظائف لدعم ذوى الإعاقة لتزيد نسبتهم إلى 15 % من شاغرين العمل ولكن تقابلنا ضعف فى الإمكانيات.





وفى نهاية الزيارة تفقدت السيدة هيلين معرض الأسر المنتجة تكافل وكرامة وأبدت إعجابها بالمعروضات.



