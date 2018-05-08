أول تعليق من نسرين أمين بعد حصولها على جائزتي "world arts day"

أعربت الفنانة نسرين أمين عن سعادتها بتكريمها أمس من مهرجان "world arts day" حيث حصلت على جائزتين الأولى كأفضل ممثلة عن مسلسل "عائلة زيزو" الذى قدمته مع النجم أشرف عبد الباقى، والثانية عن تميزها فى مسلسل "الشارع اللى ورانا" للمخرج مجدى الهوارى والمعروض حالياً على شاشة cbc





وقالت نسرين أن التكريمات التى تحصل عليها، تكلل المجهود الذى تبذله فى الأدوار التى تقدمها وتجعلها دائماً فى تحد أكبر خلال الأعمال المقبلة، مضيفة أنها تبحث دائماً عن تقديم أدوار مختلفة تعلق مع الجمهور مؤكدة أنها تعتز بتجربتها فى مسلسلى "عائلة زيزو" و"الشارع اللى ورانا" والتى ظهرت فيهما بشكل جديد تماماً عليها.





وتحقق شخصية ثناء" التى تجسدها نسرين فى مسلسل "الشارع اللى ورانا" ردود أفعال ميتمزة من الجمهور لما بها من تفاصيل كثيرة حيث ظهرت فى اولى الحلقات بخفة ظل كبيرة الا أن ذلك كان ورائه دراما أكبر فى حياتها السابقة التى كمانت دائماً من تهرب من تذكرها، واعتبرها الجمهور الأفضل فى العمل من ناحية الآداء.



