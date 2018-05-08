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"روحانى" يعترف بمواجهة بعض المشاكل بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووى

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 06:21 م
روحانى يعترف بمواجهة بعض المشاكل بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووى
الرئيس الإيرانى حسن روحانى
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خاطر عبادة
 

حذّر الرئيس الإيراني محمود أحمدى نجاد، اليوم من أنّ بلاده قد تواجه بعض المشاكل قبل ساعات من إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قرار الانسحاب رسمياً من الاتفاق النووى بين طهران والقوى العالمية.

 

ووفقاً لشبكة "إيه بى سى" الأمريكية، أنّ تصريحات روحانى خلال مؤتمر نفطى في طهران تمثل أول تعليق رسمي إيراني على إعلان ترامب المرتقب بشأن الاتفاق.

 

وقال روحاني "قد نواجه بعض المشاكل لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر لكننا سنتجاوز ذلك"، كما شدّد على أن إيران تريد الحفاظ على العمل والمشاركة البنّائة مع العالم".

 

 

المزيد عن: عالم روحانى الاتفاق النووى اخبار إيران أمريكا
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