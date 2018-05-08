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"الزراعة": نرفض مساهمة المواطنين في فتح منافذ تحت اسمنا لهذا السبب

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 06:22 م
الزراعة: نرفض مساهمة المواطنين في فتح منافذ تحت اسمنا لهذا السبب
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جهاد جمال
 
قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تضخ كميات مضاعفة من السلع والأغذية في جميع المناسبات لضمان توفيرها للمواطنين. 

وتابع عبدالدايم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "ltc"، مساء الثلاثاء، أن الوزارة تملك العديد من المنافذ بالقاهرة والمحافظات، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بضخ تلك الكميات للمساعدة على خفض أسعار السلع لصالح المواطن. 

وأضاف، المتحدث الرسمي أن سبب رفض الوزارة في مساهمة المواطنين في فتح منافذ تكميلية هو خشيتها في استغلال البعض لاسم وزارة الزراعة، لافتًا إلى أنه قد يقوم المواطن بإدخال سلع غير تابعة للزراعة.
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