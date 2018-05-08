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تعرف على رسائل محافظ كفرالشيخ الأسبق لأبناء المحافظة

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 06:22 م
تعرف على رسائل محافظ كفرالشيخ الأسبق لأبناء المحافظة
صورة أرشيفية
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الفجر
 
قدم اللواء مهندس أحمد ذكي عابدين، رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة ومحافظ كفر الشيخ الأسبق، الشكر لللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، على دعوته لزيارة المحافظة، قائلًا اتاحت لي فرصة انتظرها بفارغ الصبر كي أحضر لأهلي وأحبائى، الذين تشرفت بالخدمة معهم فى المحافظة العزيزة على قلبي، انتم كرمتمونى بكثير عما استحق، واذا تحقق نجاح أو فائدة، عندما كنت بينكم فانتم من صنعتوه وليس أنا، انتم الذين اجتهدتم فى العمل لنحقق نجاحات".


وقال "عابدين"، إنه في مجال القرآان الكريم لابد أن نرجع الفضل لأهله عام 2009، فجائتنى المهندسة سوسن هيبة، رئيس مؤسسة نهر الخير، بزيها الاسلامى طالبة بدء مشروع تحفيظ القرآن الكريم، وجدت فيها القوة والصلابة، ووقفت بجوارها رغم مرورها بظروف، وكان هناك الكثير من كان لايريد ان يكون هذا الصرح موجودا لكننى دعمتها، وكل الشكر للمحافظ الذى رعى هذا الكيان ووصل به لمكانة متقدمة".

يذكر محافظ كفر الشيخ، استقبل منذ قليل، اللواء أحمد زكى عابدين، محافظ كفر الشيخ الاسبق، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر الشريف، ووكيل لجنة كلية علوم القران بطنطا، وذلك لحضور إحتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم، ومنح 4 رحلات عمرة وجوائز مالية لـ105 من أوائل المدارس، ويحضر الإحتفالية، وأعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.
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