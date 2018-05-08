نائب رئيس البورصة: هناك مؤشرات بانخفاض التضخم 10%



وأضاف "عادل"، خلال حوار مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: " نحتاج إلى زيادة التركيز على مبادرات البنك المركزي لتوفير فرص العمل في المشروعات الصغير والمتوسطة"، لافتا إلى أن هناك مؤشرات حول انخفاض التضخم، وهناك توقعات من صندوق النقد بأن تكون من 10 إلى 11%.



وأشار إلى أن بعثة صندوق النقد أشادت بالمناطق الصناعية المتخصصة مثل البلاستيك والأثاث.



ونوه أن صندوق النقد كان يريد عمل تقشف ولكن مصر رفضت وقامت بترشيد الإنفاق وإعادة توجيه للموارد، مؤكدا أن بلادنا رفضت توقيف مشروعات البنية التحتية ووقف الإنفاق على الصحة والتعليم أو زيادة المعاشات، وكل المؤشرات المالية جيدة حتى الأن وفاقت التوقعات.



قال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، إن صندوق النقد أكد أن مصر حققت إصلاحات مالية جيدة جدا، مشيرا إلى أن الاستثمارات في المشروعات القومية حافظ على الاقتصاد من الانكماش.