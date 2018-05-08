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رئيس الوزراء يستعرض الموازنة الاستثمارية الخاصة بوزارة الصحة

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 06:20 م
رئيس الوزراء يستعرض الموازنة الاستثمارية الخاصة بوزارة الصحة
المهندس شريف إسماعيل - رئيس الوزراء
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يحي حلمي
 
استعرض المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموازنة الاستثمارية الخاصة بوزارة الصحة والسكان وما يتم تنفيذه من مشروعات في كل المحافظات وخاصة محافظات إقليم القناة التي سيبدأ تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل بها. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم مع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. 

وأكد رئيس مجلس الوزراء على الأهمية التي توليها الحكومة لجهود التطوير في مجال الصحة بهدف توفير الخدمات الصحية للمواطنين بالجودة المناسبة والعمل على التحسين المستمر لها بما يضمن تلبية احتياجاتهم في مختلف المحافظات، مشدداً على ضرورة الانتهاء من عمليات التطوير والاستعدادات الجارية التى تشهدها مختلف المؤسسات الصحية وفقاً للخطط الزمنية المتفق عليها.

المزيد عن: مجلس الوزراء الموازنة الاستثمارية المهندس شريف إسماعيل الصحة احمد عماد الدين
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