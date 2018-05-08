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خالد الجندى: الصيام الوسيلة الحقيقة التى تثبت التقوى

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 06:16 م
خالد الجندى: الصيام الوسيلة الحقيقة التى تثبت التقوى
الشيخ خالد الجندي
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قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى فى وسط أيات القرآن أعطانا البشارة، بقربه والنور البركة والجود والمغفرة، فى قوله تعالى: "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186)

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "هذه الآية التى تقول وإذا سألك عبادى عنى، لأن الصيام الوسيلة الحقيقة التى تثبت التقوى، فلو الإنسان ليس تقيا لا يتصل بربه".  

المزيد عن: خالد الجندى القران الصيام التقوي الإنسان
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