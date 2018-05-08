فريال يوسف: "علي شورب" شخصية مشهورة في تونس

أكدت فريال يوسف أن "علي شورب" شخصية مشهورة للغاية في تونس، والأجيال الجديدة يعلمون عنه الكثير، خاصة أنه كان موجودًا حتى السبعينيات من القرن الماضي، وعرف عنه أنه كان يقوم بإعادة الحق إلى أصحابه.

وأوضحت فريال، أنها تركز الآن في العمل التونسي فقط، خاصة أنها ترغب في أن تكون العودة مؤثرة، لتعوض غيابها طوال السنوات الماضية، التي انشغلت فيها بأعمال فنية كبيرة في مصر، وكان آخرها "حجر جهنم"، الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، ومسلسل "أرض جو" مع الفنانة غادة عبدالرازق في رمضان الماضي.