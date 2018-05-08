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الغرف التجارية: تخفيضات معارض "أهلا رمضان" تصل إلى 30%

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 06:13 م
الغرف التجارية: تخفيضات معارض أهلا رمضان تصل إلى 30%
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور عبدالستار عشرة، المستشار الاقتصادي للاتحاد العام للغرف التجارية، إن اتحاد الغرف التجارية يساهم بجزء كبير من تكاليف إقامة معرض "أهلًا رمضان"، موضحًا أنها تستأجر أراضي للمعرض بسعر أقل من التكلفة.

وأضاف "عشرة"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "ltc" اليوم الثلاثاء، أن العارضين في المعرض يحصلون على السلع من مصادرها بهدف تقليل حلقات التداول.

وأشار إلى أن التخفيضات تصل إلى 30% في معارض "أهلًا رمضان"، مؤكدًا أن معارض أهلًا رمضان لا تهدف إلى منافسة التجار، بل تسعى إلى مساعدتهم.
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